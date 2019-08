Torcedor cai da arquibancada no Morumbi e é hospitalizado

Um torcedor caiu da arquibancada superior do estádio do Morumbi, na manhã deste sábado, 31, durante a partida entre São Paulo e Grêmio, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o canal Premiere, o homem, que não teve sua identidade revelada, sofreu uma queda do anel superior do estádio e atingiu uma outra torcedora, que estava nas arquibancadas inferiores. Duas ambulâncias deixaram o estádio, seguindo caminhos diferentes. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

São Paulo e Grêmio fazem a abertura da 17ª rodada do Brasileirão. O time paulista, com 30 pontos, briga para se aproximar de Flamengo e Santos, líderes com 33 pontos. O time carioca, na primeira posição, leva vantagem no saldo de gols. Os gremistas, por sua vez, iniciaram a rodada na 12ª posição, com 21 pontos.

Esta não foi a primeira vez que um torcedor se acidentou no Morumbi. Em 2016, em uma partida contra o Atlético-MG, pela Libertadores, uma grade no anel inferior do estádio se rompeu, derrubando um grupo de pessoas no fosso. A partida chegou a ser paralisada para o atendimento dos são paulinos.

No ano seguinte, em 2017, antes de um clássico entre São Paulo e Corinthians, pelo campeonato paulista, o são paulino Bruno Pereira da Silva também caiu do anel superior. Ele foi socorrido e levado para o pronto socorro do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.