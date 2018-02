Tom Brady, do futebol americano, elogia Messi em coletiva

Em entrevista coletiva na semana que antecede a final do futebol americano, o Super Bowl, o quarterback do New England Patriots, Tom Brady, foi comparado com Messi pela imprensa argentina e perguntado sobre futebol. “Muitas pessoas na Argentina o estão comparando a Messi e Maradona. O que você acha disso? Gosta dessa comparação?”

Simpático e aos risos, o jogador respondeu: “Eu amo Messi e o acho um grande jogador, mas sou um pouco mais velho que ele. Amo futebol e assisto ao esporte a um longo tempo, mas não sou tão velho para ter assistido ao Maradona ou jogadores de outra geração”.

O quarterback, que lamentou não poder responder em espanhol para os argentinos, disputará seu oitavo Super Bowl no domingo, contra o Philadelphia Eagles, e buscará seu sexto título.