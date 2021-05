Título do Chelsea e abertura do Brasileirão: o resumo do fim de semana

O fim de semana marcou o término da temporada europeia 2020/21 e o início do Brasileirão. Na grande decisão da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea venceu o Manchester City e garantiu o troféu do torneio pela segunda vez. Ainda em solo europeu, o Brentford garantiu uma vaga na elite do Campeonato Inglês após 74 temporadas. No Brasil, o Campeonato Brasileiro começou com algumas surpresas e a Série B com tropeços dos grandes. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A Europa é do Chelsea

Na final inglesa da Liga dos Campeões da Europa, quem levou a melhor foi o time de Londres. No sábado, 29, no estádio do Dragão, no Porto, Portugal, o Chelsea derrotou o Manchester City por 1 a 0 e garantiu a taça da competição pela segunda vez em sua história. O gol da vitória foi anotado por Kai Havertz, ainda na etapa inicial.

Após o jogo, o volante Jorginho se emocionou com o título do Chelsea e o técnico Pep Guardiola valorizou a medalha de prata conquistada pelo City. A partida ainda teve um choque forte do zagueiro Rudiger com o meia De Bruyne, que teve múltiplas fraturas na face.

1/8 Jogadores do Chelsea comemoram com a taça o título da Liga dos Campeões - (Pierre-Philippe Marcou/Getty Images) 2/8 Azpilicueta ergue a taça da Liga dos Campeões junto com os companheiros de Chelsea - (Carl Recine/AFP) 3/8 Chelsea comemora seu título da Liga dos Campeões (Valerio Pennicino - UEFA/UEFA/Getty Images) 4/8 PORTO, PORTUGAL - MAY 29: Cesar Azpilicueta of Chelsea lifts the Champions League Trophy following their team's victory in the UEFA Champions League Final between Manchester City and Chelsea FC at Estadio do Dragao on May 29, 2021 in Porto, Portugal. (Photo by Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images) (Alexander Hassenstein/Getty Images) 5/8 Jogadores do Chelsea comemoram o título da Liga dos Campeões contra o Manchester City - (Manu Fernandez/AFP) 6/8 Jogadores do Chelsea comemoram o título da Liga dos Campeões contra o Manchester City - (Michael Steele/AFP) 7/8 Pep Guardiola não conseguiu levar o Manchester ao título inédito da Liga dos Campeões - (Michael Steele/AFP) 8/8 Thomas Tuchel comemora o primeiro título de Liga dos Campeões em sua carreira - (Manu Fernandez/AFP)

Início do Brasileirão

A competição mais aguardada da temporada nacional teve início neste fim de semana. Entre os principais destaques estão a vitória do atual campeão Flamengo contra o Palmeiras por 1 a 0, o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Fluminense, a derrota do Santos por 3 a 0 para o Bahia e o tropeço do Corinthians na Arena para o Atlético-GO.

🗣⚽️ As palavras do artilheiro! Mais um gol vestindo o Manto Sagrado na conta do @Pedro9oficial. Seguimos juntos, craque! 👊🔴⚫️ #VamosFlamengo pic.twitter.com/GuPor8CQvA — Flamengo (@Flamengo) May 30, 2021

Primeira demissão

Logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma demissão de técnico já foi computada. Após o empate por 2 a 2 contra o Juventude, o Cuiabá anunciou a demissão de Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do clube mato-grossense.

Continua após a publicidade

NOTA OFICIAL

O Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do Cuiabá, após o empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da Série A. A Diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira. pic.twitter.com/s00Hbz26xk — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 30, 2021

Tropeços na Série B

Também iniciando a temporada, a Série B contou com o tropeço de grandes. O Botafogo ficou no empate por 1 a 1 contra o Vila Nova-GO, o Vasco perdeu em pleno São Januário para o Operário-PR por 2 a 0, o Cruzeiro foi derrotado fora de casa por 3 a 1 para o Confiança, a Ponte Preta perdeu por 2 a 1 para o Brusque e o Coritiba bateu o Avaí por 2 a 0.

Fora de casa e com dois jogadores a menos, o Cruzeiro foi superado pelo Confiança, na estreia do @BrasileiraoB.#ADCxCRU | 3×1

📺 Pós-jogo: https://t.co/L2hl8sOiGn pic.twitter.com/aqESeEUo47 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 29, 2021

Retorno à elite do Inglês

O Brentford fez história no sábado, 29, e garantiu seu retorno à primeira divisão do Campeonato Inglês depois de 74 temporadas. A equipe de Londres encarou o Swansea, no Wembley, na decisão dos playoffs da Championship, segunda divisão do Inglês, venceu por 2 a 0 e voltará a jogar a elite nacional, que disputou pela última vez na temporada 1946/47.