Título da Copa América faz Chile entrar no top-10 do Ranking da Fifa

O novo ranking da Fifa, referente ao mês de agosto de 2015, foi divulgado nesta quinta (6) com boas notícias para as seleções sul-americanas, que cresceram aoós a disputa da Copa América.

A Argentina é a melhor delas, mantendo-se em primeiro lugar no ranking. Mesmo sem títulos há mais de 20 anos, o time é o atual vice-campeão do mundo e da América. Outra três seleções da América do Sul estão entre as dez maiores do mundo. A Colômbia está em quarto e o Brasil, que ganhou uma posição em relação ao último ranking, é agora 5° colocado. Por fim, o Chile, campeão da Copa América, aparece em 10°

A melhor seleção da Europa é a Bélgica, segunda colocada geral no ranking. A Alemanha, atual campeã do mundo, está em 3°. Portugal, Romênia, Inglaterra e País de Gales são outros europeus no top-10.

A Holanda caiu sete posições e foi para o 12° lugar, enquanto o Uruguai caiu cinco lugares e agora é o 18° do mundo.

Quem mais subiu posições foi a Jamaica. Vice-campeã da Copa Ouro Concacaf, o país agora é o 55° melhor do mundo. Já quem mais caiu foi a Sérvia, que perdeu 23 postos e agora é a 66ª melhor do mundo.

Em pontos, que mais ganhou foi a Albânia, que aumentou 166 pontos com relação a julho. Já quem mais perdeu foi a Alemanha, que caiu 185 pontos.