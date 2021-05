Titular na final, Jorginho se emociona com título da Champions do Chelsea

Depois de jogar toda a final da Liga dos Campeões da Europa como titular, Jorginho celebrou a vitória por 2 a 0 do Chelsea contra o Manchester City e a conquista da competição pelo time de Londres, neste sábado, 29.

“Inacreditável. Difícil encontrar palavras para falar agora. A gente passa por tanta coisa, altos e baixos, críticas. Trabalha mais e acredita no que está fazendo e conquista isso. Não tem palavras. É inacreditável, incrível. Não consigo parar de chorar. É algo muito surreal”, diz o jogador à TNT Sports.

Brasileiro naturalizado italiano, o volante não deixou de homenagear a pequena Imbituba, cidade de Santa Catarina em que nasceu. “Imbituba, muito obrigado por todo apoio e energia positiva. Senti vocês aqui comigo”, comenta Jorginho.

Tonight we light up Stamford Bridge for our fans because we are once again the Champions of Europe! 🙌#UCLFinal https://t.co/PZ7x0eNC6r

— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 29, 2021