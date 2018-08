Eleito o melhor goleiro da última Copa do Mundo, o goleiro belga Thibaut Courtois agora é do Real Madrid. O clube confirmou a transferência do jogador, que defendia o Chelsea desde 2014, com contrato de seis anos. Não foi revelado o valor pago pelo clube espanhol. A apresentação será na manhã desta quinta, após exames médicos.

Courtois foi destaque da Bélgica, terceira colocada no Mundial – em especial no jogo de quartas de final contra o Brasil. Entre 2011 e 2014 defendeu a meta do Atlético de Madri, conquistando o Campeonato Espanhol e foi vice da Liga dos Campeões em 2014.

No Atlético de Madri, fez nove jogos contra o Real , com duas vitórias, um empate e seis derrotas, além de 18 gols sofridos e uma expulsão, justamente no primeiro jogo, em 26 de novembro de 2011.

O goleiro de 26 anos vai disputar vaga com Keylor Navas, titular da seleção da Costa Rica e tricampeão da Liga dos Campeões com a equipe espanhola.