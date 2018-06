O técnico Tite admitiu frustração com o empate em 1 a 1 na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, diante da Suíça, em Rostov, na tarde deste domingo, e comentou sobre o lance do gol da Suíça, de Zuber, em jogada controversa envolvendo o zagueiro Miranda. O treinador gaúcho não quis relacionar o tropeço à jogada, mas reclamou de empurrão do suíço no lance.

“Eu gostaria de responder uma pergunta sobre desempenho, porque se não fica parecendo que eu quero dar desculpa. Mas o lance do Miranda é muito claro. Eu não estou justificando o resultado, mas é muito claro. O segundo do pênalti (em jogada envolvendo Gabriel Jesus) é passível de interpretação.”

O treinador negou que seus atletas deveriam ter pedido ao árbitro mexicano Cesar Ramos que solicitasse o uso do VAR – o que, por sinal, é proibido pela regra. “Absolutamente não, não tem de pressionar a arbitragem, existe uma sistemática e não posso trazer a campo uma equipe desequilibrada, que se preocupa em reclamar com arbitragem.”

Ainda sobre o lance de Miranda, o treinador se incomodou ao ser relembrado de que os poucos gols sofridos por seu time (seis em 22 jogos) saíram de bola parada. “Eu aceito falar de todos os outros gols, mas o de hoje não. Se o cara empurra o jogador, não é falha de posicionamento, é falta.”

Ele revelou uma conversa que teve com Miranda e, indiretamente, cobrou o VAR por não ter intercedido no lance. “O Miranda me disse: ‘quando o cara me empurrou, eu deveria ter caído’. E minha resposta foi: ‘não, absolutamente não, porque pareceria simulação’. Tem uma pessoa responsável para ver isso”, cravou.