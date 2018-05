Tite vai manter rodízio de capitães da seleção durante a Copa

Depois de convocar os 23 jogadores que defenderão o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, em junho, o técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou nesta segunda-feira (14) que manterá o rodízio de capitães do time durante o torneio.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, o treinador revelou que o próximo a usar a braçadeira será o atacante Gabriel Jesus, de 21 anos. O jogador do Manchester City, da Inglaterra, será o capitão do time no amistoso contra a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool.

Antes de iniciar a busca pelo hexacampeonato, a seleção enfrentará, além dos croatas, a Áustria, no dia 10 de junho, em Viena. A estreia dos comandados de Tite no mundial acontecerá no dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov-do-Don.

Jesus será o 16º capitão diferente da seleção brasileira desde que o treinador assumiu o comando do time, em 2016. O último ocupar o posto, no amistoso contra a Alemanha, em março, vencido pelo Brasil por 1 a 0, foi o lateral Daniel Alves. Jogador que mais usou a braçadeira de capitão durante a Era Tite – foram quatro vezes –, Alves não foi convocado para a Copa da Rússia porque lesionou o joelho em um jogo do Paris Saint-Germain (PSG) e ficará por até seis meses sem atuar.