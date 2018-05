Tite tem o segundo maior salário entre os técnicos da Copa, diz TV

A rede de TV holandesa Zoomin divulgou na última quarta-feira uma lista que revela os salários anuais de todos os treinadores das seleções que estarão na Copa do Mundo da Rússia. Nela, Tite, técnico da seleção brasileira, ocupa o segundo lugar do ranking, empatado com Didier Deschamps, comandante da França. O treinador mais bem pago é Joachim Low, da Alemanha, com vencimentos anuais equivalentes a 15,9 milhões de reais.

De acordo com o canal, Tite e Deschamps recebem o equivalente a 3 milhões de libras (14,5 milhões de reais por ano ou 1,2 milhão de real por mês). O menor salário é o de Allou Cisse, técnico de Senegal, que recebe pouco mais de 800 mil reais por ano. Confira. abaixo, os salários de todos os treinadores da Copa do Mundo, segundo a Zoomin:

1 – Joachim Löw (Alemanha) – R$ 15,9 milhões

2 – Tite (Brasil) e Didier Deschamps (França) – R$ 14,5 milhões

4 – Julian Lopetegui (Espanha) – R$ 12,4 milhões

5 – Stanislav Cherchesov (Rússia) – R$ 10,6 milhões

6 – Fernando Santos (Portugal) – R$ 9,1 milhões

7 – Carlos Queiroz (Irã) e Gareth Southgate (Inglaterra) – R$ 8,1 milhões

9 – Jorge Sampaoli (Argentina) – R$ 7,5 milhões

10 – Óscar Tabárez (Uruguai) – R$ 7 milhões

11 – Hector Cuper (Egito) e José Pékerman (Colômbia) – R$ 6,2 milhões

13 – Juan Pizzi (Arábia Saudita) – R$ 5,9 milhões

14 – Bert van Marwijk (Austrália) – R$ 4,9 milhões

15 – Ricardo Gareca (Peru) – R$ 4,6 milhões

16 – Juan Osório (México) – R$ 4,2 milhões

17 – Age Hareide (Dinamarca), Akira Nishino (Japão) e Roberto Martínez (Bélgica) – R$ 3,9 milhões

20 – Vladimir Petkovic (Suíça) – R$ 3,5 milhões

21- Herve Renard (Marrocos) – R$ 3,2 milhões

22 – Helmir Hallgrimsson (Islândia) – R$ 2,9 milhões

23 – Zlatko Dalic (Croácia) – R$ 2,3 milhões

24 – Gernot Rohr (Nigéria) – R$ 2,1 milhões

25 – Janne Andersson (Suécia) e Shin Tae-Yong (Coreia do Sul) – R$ 1,9 milhão

27 – Hernan Gomez (Panamá) – R$ 1,6 milhão

28 – Nabil Maaloul (Tunísia) e Óscar Ramírez (Costa Rica) – R$ 1,4 milhão

30 – Mladen Krstajic (Sérvia) – R$ 1,2 milhão

31- Adam Nawalka (Polônia) – R$ 1,1 milhão

32 – Allou Cisse (Senegal) – R$ 836,8 mil