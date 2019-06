Tite se preocupa com ‘lado humano’ de Neymar e explica mudanças no time

PORTO ALEGRE – O técnico Tite concedeu entrevista neste sábado, 8, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na véspera do amistoso contra Honduras, o último antes da estreia na Copa América. O treinador gaúcho explicou as mudanças que fez no ataque, com David Neres, Roberto Firmino e Richarlison escalados como titulares. E, em relação a Neymar, cortado por lesão em meio a escândalos pessoais, negou sentir “alívio” com o fim das polêmicas.

“Não, o sentimento é de preocupação com o lado humano do Neymar, de saber se ele está bem e com saúde”, afirmou, para depois voltar o tema ao futebol. “E a lástima de perder um jogador top 3 do mundo, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. Vejo Neymar no nível do Hazard, eles pensam na mesma velocidade, mas ele executa com mais facilidade.”

Tite aprovou a presença de Neymar da Silva Santos, pai e agente de Neymar, no vestiário da seleção, depois da lesão que o tirou da Copa América. “Dei um abraço no pai do Neymar, disse que ele deveria mesmo estar ao lado do filho, é o papel dele, ainda mais com tantos problemas que ele vinha tendo. Eu o parabenizei, pois é uma relação humana de pai e filho, de apoio. Se fosse o Matheus (filho e auxiliar do técnico), eu desceria correndo também.”

Em outro tema externo ao futebol, Tite comentou sobre um suposto convite da CBF para que Jair Bolsonaro visitasse o vestiário da seleção depois do jogo contra o Catar, em Brasília, o que não teria ocorrido pois o presidente se dirigiu ao hospital para visitar Neymar. O técnico, que no passado já disse que não iria a Brasília caso fosse campeão do mundo e que não gosta de misturar esporte e política, disse que nem sequer soube desta possibilidade.

“Eu não sabia, dou minha palavra de honra, não sabia, porque é um assunto diretivo. Eu tenho que pensar no time, se jogou bem, se o Neymar machucou. Há outras coisas prioritárias, eu quero gastar minhas energias com outras coisas”, afirmou.

Trio de ataque jovem

Tite surpreendeu durante o treino aberto ao público no Beira-Rio ao escalar Gabriel Jesus, Richarlison e David Neres, todos de 22 anos, na frente. Na entrevista, Tite explicou que Roberto Firmino só não será titular neste jogo, pois se apresentou dias depois dos colegas (foi campeão europeu com o Liverpool), e sofreu uma lesão na reta final da temporada.

“Acabou o treinamento, eu falei e antes também, com o Firmino de sua melhor condição. Pois nessa competição entre eles, foi o Firmino quem buscou. Mas se eu coloco o Firmino no jogo e ele machuca, incompetente sou eu, pois não dei o tempo hábil de ele treinar. Tem médico, fisiologista, quantificação de carga…. Não tivesse isso, ele estaria jogando. Eu quero competição entre eles porque eleva o nível técnico.”

O treinador elogiou David Neres – “joga muito” -, mas disse que a disputa por uma vaga no ataque segue totalmente aberta. “Sem definição, o campo fala. Deixa a competição leal lá dentro. Também pode acontecer com Gabriel e Firmino, com Paquetá do lado. No futebol, a equipe é um organismo vivo, que te mostra o que é melhor.

O amistoso contra Honduras acontece às 16h (de Brasília), no estádio do Inter. A estreia na Copa América acontece dia 14, diante da Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.