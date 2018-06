VIENA – Tite concedeu entrevista coletiva neste sábado e admitiu sentir ansiedade, a oito dias da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia e na véspera do último amistoso preparatório, contra a Áustria, em Viena. O treinador gaúcho disse estar completamente focado no Mundial e negou com veemência a notícia publicada pela rádio Sagres 730 de que foi sondado pelo Real Madrid.

“Dissemos aos atletas que têm propostas, para resolverem o mais rápido possível, como foi o caso do Fred com o Manchester United. A meu respeito, quando é opinião, merece o meu respeito. Mas quando usa aspas minhas, é atitude desrespeitosa e mentirosa, eu não entrei em contato com ninguém, meu empresário não falou com ninguém. Tenho um respeito muito grande pelo local em que estou e os objetivos que tenho. Faço o que gosto e estou no melhor lugar, fiquei chateado porque estou no máximo que um profissional pode estar e eu quero valorizar isso. E não me venham falar que esse é um discurso politicamente correto. É mentira.”

Sobre o jogo de domingo, o treinador ressaltou o bom momento da Áustria (venceu suas quatro últimas partidas) e disse que questões emocionais podem atrapalhar a seleção. “Nós temos um desafio neste jogo. Este é emocionalmente o pior jogo, porque antecede a Copa. Os riscos de lesão, desempenho, perda de confiança, tudo isso fica aflorado”, alertou.

Tite e o auxiliar Sylvinho explicaram que a Áustria joga com duas linhas defensivas, a primeira com cinco homens e a segunda com quatro, assim como a Costa Rica, segunda adversária do Brasil no Mundial.

Time definido com Neymar e Miranda capitão

Como de costume, Tite não fez mistério e listou os 11 titulares para o amistoso contra a Áustria: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Ele, no entanto, não garantiu que este será o time da estreia no Mundial, dia 17, contra a Suíça, em Rostov. “É o time de amanhã, não sei te afirmar a situação da Copa, não vou assumir isso, o transcurso vai ditando.”

O zagueiro Miranda será o capitão pela terceira vez sob o comando de Tite. O treinador, porém, não quis adiantar quem usara a braçadeira na Copa e disse que o “rodízio” será mantido. “Será entre os jogadores mais experientes”, disse, se citar nomes.