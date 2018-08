Tite revela votos para melhor do mundo e conversa com Gabriel Jesus

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Estados Unidos (dia 7) e El Salvador (dia 11), em setembro, nos EUA. Além disso, revelou seus votos para o prêmio de melhor jogador do mundo em 2018. O treinador selecionou o croata Luka Modric, do Real Madrid, no primeiro lugar, o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, em segundo, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, em terceiro.

“Fica a menção honrosa ao Hazard, deve ser raiva do que ele fez contra o Brasil”, brincou Tite. “Courtois também, agora no Real Madrid. E não diga que foi por causa do jogo que fez contra nós”, contou Tite.

O treinador também contou que teve uma conversa com os jogadores que estavam na Copa e não foram convocados nesta sexta. “Externamos a importância que têm, do momento de oportunidade de cada um e até mesmo revezamento dos atletas”, comentou.

Um dos mais abalados, segundo Tite, foi o atacante Gabriel Jesus. “Claro que o Gabriel sentiu, é humano. Mas ele sabe do nosso comportamento e da nossa conduta, de lealdade, da seriedade do trabalho. Que fique em paz. Tivemos responsabilidade na Copa assim como todos os outros. Não é só o 9 que faz gol.”

