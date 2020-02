Tite reencontrará seu carrasco da Copa de 2018 em evento na Espanha

Tite viajará à Europa na próxima semana para uma palestra de treinadores em Bilbao, na Espanha. No evento Bilbao International Football Summit 2020, marcado para o dia 13 de fevereiro, o comandante da seleção brasileira terá a companhia de Lionel Scaloni, da seleção argentina, do ex-treinador italiano Fabio Capello e também do espanhol Roberto Martínez, da Bélgica, seu carrasco na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Os treinadores darão palestras de cerca de uma hora sobre seus métodos e filosofias de treinamento. Tite será responsável por fechar o evento realizado no San Mamés, estádio do Athletic Bilbao. Martínez, por sua vez, deve participar remotamente, via vídeo conferência.

Tite esteve nesta semana na Colômbia para assistir à seleção brasileira olímpica, dirigida por André Jardine, que busca uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. Como tem feito desde o título da Copa América do ano passado, o treinador gaúcho evitou o contato com a imprensa.