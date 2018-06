Tite: ‘Neymar voltou muito acima da minha expectativa’

LIVERPOOL – O golaço marcado por Neymar na vitória por 2 a 0 da seleção brasileira sobre a Croácia, em amistoso neste domingo, em Liverpool, exatos três meses depois de operar o pé direito, surpreendeu o treinador Tite. Na entrevista coletiva após a partida em Anfield, o técnico gaúcho exaltou a atuação do camisa 10, mas tirou a pressão dos ombros de seu principal jogador.

“O Neymar é diferente, mas não tem de ser dada só a ele a responsabilidade de decidir o jogo, porque fica desumano. Ele voltou muita acima da minha expectativa, esperava muito menos dele.” Tite, porém, não garantiu que o astro do PSG será titular no amistoso do próximo dia 10, diante da Áustria, em Viena. “Não vou precipitar nada, vou esperar o que vai acontecer nos treinos e na semana. Ele foi muito bem, mas sabemos que vai oscilar até o terceiro e o quarto jogo, é normal.”

Tite defendeu Fernandinho, que teve atuação apagada na primeira etapa e foi substituído por Neymar no intervalo, evitou revelar quem deixará o time quando o camisa 10 voltar a ser titular. “Ele participou pouco nesse jogo, mas não pelo conceito, porque ele é articulador e tem bom passe. (…) Hoje o Brasil melhorou com Coutinho centralizado, mas contra a Alemanha ganhou com o Fernandinho jogando muito.

Ele também aprovou a atuação de Danilo, o substituto do lesionado Daniel Alves na lateral-direita. “Considero que o Danilo jogou muito. Jogou muito. As ações defensivas de cobertura beiraram a perfeição, fez as jogadas com Willian no timing exato. Nunca vai ter a qualidade do Marcelo para atacar, porque ninguém constrói como o Marcelo, mas tem força.”