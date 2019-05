Tite não garante Neymar como capitão: ‘Vou falar com ele antes’

Neymar foi novamente o principal assunto da convocação da seleção brasileira para a Copa América. O técnico Tite perdoou os recentes atos de indisciplina do camisa 10 atuando pelo Paris Saint-Germain e incluíu o atacante na lista de 23 eleitos nesta sexta-feira, 17. O treinador gaúcho, no entanto, disse que conversará pessoalmente com Neymar e não garantiu que a braçadeira será mantida.

“Entendo os questionamentos, mas vou falar com Neymar antes. Não por telefone, quero conversar pessoalmente. Não vou falar disso por enquanto”, disse Tite.

Ao tratar do soco dado por Neymar em um torcedor após perder a final da Copa da França com o PSG, Tite citou também o caso do convocado Lucas Paquetá, suspenso por dar um tapa no braço de um árbitro em jogo do Milan, e de Douglas Costa, que no ano passado foi cortado da seleção depois de ter dado uma cusparada em um adversário.

“Neymar errou. Mas antes de falar qualquer coisa, conversarei com ele, assim como conversei com Douglas Costa. E como vou conversar com Paquetá”, limitou-se a dizer o técnico, que se irritou com a insistência dos jornalistas presentes em relação ao atual capitão da seleção.

O Brasil, que não conquista o título continental desde 2007, estreia na Copa América em 14 de junho, diante da Bolívia, no Morumbi. Venezuela e Peru serão os outros adversários na primeira fase. Antes, o time fará amistosos contra o Catar, em 5 de junho, em Brasília, e contra Honduras, em Porto Alegre.

A lista de convocados da Copa América:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Cássio (Corinthians)

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros:

Eder Militão (Porto)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Meio campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Arthur (Barcelona)

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Allan (Napoli)

Fernandinho (Manchester City)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

David Neres (Ajax)