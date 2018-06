Tite foi quem ganhou o jogo contra a Costa Rica

O grande nome da vitória da seleção brasileira por 2 a 0 contra a Costa Rica foi Tite. As mudanças do treinador no segundo tempo da partida, válida pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo, foram essenciais para a vitória brasileira em partida duríssima, que foi decidida apenas nos minutos finais.

Criticado por ter mudado mal a equipe na estreia, no empate por 1 a 1 com a Suíça, o treinador mexeu no esquema tático nesta sexta-feira. Na estreia, quando o time não conseguia furar o bloqueio europeu, pôs o lento Renato Augusto e tirou Paulinho. Se a intenção era aumentar a velocidade, aconteceu o contrário. Ao perceber o ataque inoperante, trocou seis por meia dúzia ao colocar Firmino na mesma posição de Gabriel Jesus.

Nesta sexta ousou muito mais. Primeiro, colocou o veloz Douglas Costa no lugar de Willian, que estava mal, logo no intervalo. O jogador foi responsável pelos lances mais perigosos do Brasil. No meio da segunda etapa, fez a mudança mais corajosa: tirou o inoperante Paulinho do meio de campo e colocou o centroavante Roberto Firmino. Ao lado de Gabriel Jesus, no meio da área, o atacante deu mais movimentação ao time e participou do primeiro gol junto com o camisa 9.

Após o gol, Tite tirou Gabriel Jesus e colocou Fernandinho para segurar a partida. O volante foi responsável por armar o contra-ataque do segundo gol brasileiro, que definiu o triunfo em jogo duríssimo.