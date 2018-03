Tite fecha treino da seleção brasileira e não revela titulares

O técnico Tite fechou o treino da seleção brasileira para a imprensa, nesta quarta-feira, no CT do Spartak Moscou. A CBF divulgou apenas um vídeo com imagens de parte da atividade. A seleção se prepara para amistosos contra a Rússia, na sexta-feira, às 13h (de Brasília), em Moscou, e joga com a Alemanha na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Berlim.

Tite preferiu manter em sigilo a escalação que usará no jogo contra a Rússia, mas os titulares usaram um colete amarelo no treino. Entre eles, é possível ver no vídeo divulgado pela CBF os laterais Daniel Alves e Marcelo, os volantes Casemiro e Paulinho, o meia Philippe Coutinho e o atacante Gabriel Jesus.

O lateral esquerdo Ismaily, que se apresentou na terça após ser convocado para o lugar de Alex Sandro, cortado por lesão, treinou pela primeira vez com o grupo com o colete vermelho dos reservas. Tite ainda não divulgou quem deve substituir Neymar, no jogo contra a Rússia.