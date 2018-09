Tite faz seis alterações na seleção para amistoso contra El Salvador

O técnico Tite preparou seis mudanças para o segundo amistoso da seleção brasileira nos Estados Unidos. O time que vai jogar contra El Salvador nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Washington, terá os laterais Alex Sandro e Éder Militão, o goleiro Neto, o atacante Richarlison, o zagueiro Dedé e o volante Arthur – todos começaram no banco de reservas contra os Estados Unidos, na vitória por 2 a 0 na última sexta-feira.

O amistoso contra El Salvador é considerado um jogo de oportunidade para alguns jogadores ganharem espaço. Com a seleção centro-americana na 72ª posição no ranking da Fifa, Tite aproveita para realizar testes. O treino desta segunda, com tempo nublado, foi no estádio Audi Field – o jogo acontece no FedEx Field.