O técnico Tite rechaçou que a seleção brasileira tenha assumido a condição de principal favorita a conquistar a Copa do Mundo, depois da classificação às oitavas de final e da eliminação precoce da Alemanha, detentora do título, que perdeu para a Coreia do Sul e caiu no Grupo F.

“A gente não vive de expectativa, vive de realidade. De elenco que mentalmente suporta pressão, equilibrada, que tem peças de reposição para momentos importantes. Essa situação é de vocês, de apostadores, mas não a nossa. A nossa é de busca de crescimento”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Tite admitiu que a seleção é cobrada por causa dos bons resultados obtidos desde 2016, quando assumiu, mas destacou que a participação na Copa pede outra avaliação, devido ao grau de dificuldade maior.

“Essa equipe criou expectativa alta porque arrebentou durante toda a fase de classificação, nos amistosos. Só que ela vem para um Mundial, onde é um novo ciclo, um novo formato. Queria que arrebentasse como arrebentou no segundo tempo contra a Croácia, Áustria. Mas o Mundial tem uma característica diferente”, disse.

O treinador também admitiu ter acompanhado o México, adversário do Brasil nas oitavas de final. “Já no avião, voltando para Sochi, nos dividimos para analisar os mexicanos. É um adversário forte, que passou pela Alemanha e Coreia”, disse. O jogo pelas oitavas acontece na próxima segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara.

(com EFE)