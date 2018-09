Tite sobre críticas após a Copa: ‘Quer falar mal de mim? Me convida’

O técnico Tite, da seleção brasileira, diz não se importar com as críticas que vem recebendo por causa da eliminação da equipe na Copa do Mundo e de suas escolhas nas últimas convocações. Nesta sexta-feira, logo após anunciar a lista de convocados para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina, o treinador brincou com a queda em sua popularidade, citando uma frase de efeito.

“Se quer falar mal de mim, me convida, sei coisas terríveis a meu respeito”, divertiu-se. O treinador gaúcho atribuiu a autoria da frase à escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector – uma pegadinha comum nas redes sociais. Na verdade, ela foi dita pela romancista paulistana Tati Bernardi em uma entrevista antiga, conforme a própria confirmou à VEJA.