Tite elogia Argentina: “A gente só rivaliza com quem admira”

Invicto e 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o Brasil encara a Argentina neste domingo, 5, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, pela competição. Apesar do trauma recente da seleção brasileira com a perda do título da Copa América para o arquirrival, o técnico Tite elogiou os argentinos.

“Não adianta usar der hipocrisia. É inevitável dizer que o jogo tem conotação diferente. A gente só rivaliza com quem admira. São jogos assim, como quando em clubes contra Boca, River, Estudiantes, San Lorenzo e Racing, fica outra atmosfera. Mas o que não podemos é jogar o jogo antes, temos absorver energia, ter serenidade, equilíbrio, discernimento. É um jogo emocional que mobiliza, que provoca perguntas, mas essa ponderação é fundamental”, diz Tite, em coletiva pré-jogo. “O duelo é especial”, completa.

Mesmo sem adiantar a equipe titular para o duelo, o treinador falou sobre a importância do atacante Gabigol e destacou a importância do jogador atuar com liberdade no ataque.

“Precisa de espaço de movimentação e, se for só o pivô, vou retirar características melhores dele. Vai ter técnico que quer que ele faça o que não faz de melhor. Essa liberdade de movimentação eu dou. No Santos a origem foi de externo, para ter esses movimentos todos de liberdade de movimentação. Não é campo todo, é centro-direita onde se sente melhor. A partir daí sim, ter presença de área”, afirma Tite.

O próprio atacante falou, em coletiva, que a derrota na grande decisão da Copa América ficou no passado. “É outro momento, agora é Eliminatórias, a gente vem de mais uma vitória. Ficamos tristes pela derrota na final, mas é outro momento. É desfrutar, jogar bem e merecer a vitória”, destaca Gabigol.

O Brasil lidera a tabela das Eliminatórias com 21 pontos e 100% de aproveitamento. Já a Argentina está na vice-liderança, com 15 pontos.

BASTIDORES DA SELEÇÃO! A CBF TV coloca você do lado da #SeleçãoBrasileira durante a vitória de ontem, contra o Chile. Vem ver! #Eliminatórias pic.twitter.com/7iLhIZGPTl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 3, 2021