Tite é um dos indicados ao prêmio de melhor técnico do ano pela Fifa

A Fifa divulgou na manhã desta quarta-feira, 31, a lista de dez indicados ao prêmio The Best, de melhor treinador do ano. Há três argentinos, Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Careca (Peru) e Maurício Pochettino (Tottenham), e um brasileiro, Tite (seleção brasileira), entre os indicados. A premiação do The Best acontece em 23 de setembro, em Milão, na Itália.

Além de Tite, campeão da Copa América, há outros técnicos de seleções indicados: Djamel Belmadi, vencedor da Copa da África com a Argélia, Fernando Santos, campeão da Liga das Nacões com Portugal, e Didier Deschamps, da atual campeã mundial França.

Completam a lista Jürgen Klopp, campeão europeu com o Liverpool, Pep Guardiola, vencedor da Premier League com o Manchester City e Erik Ten Hag, campeão holandês e semifinalista da Liga dos Campeões com o Ajax.

