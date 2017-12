Tite diz que ainda há vagas abertas na seleção para a Copa

Cerca de um terço do grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia ainda não foi definido pelo técnico Tite, que afirmou nesta quinta-feira que fará novas observações em 2018 antes de fechar os convocados para o Mundial.

O treinador, que manteve uma base na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, onde o Brasil terminou em primeiro lugar, disse que tem pouco tempo de trabalho e que ainda falta muito para o Mundial da Rússia para já definir os 23 jogadores que vão representar o Brasil.

“O tempo que eu tive de trabalho chegou ao estágio de afirmação da equipe, de consolidar e dar carimbo”, disse ele, em evento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. “Eu tenho só 16 jogos (pela seleção) e isso é menos de 2 meses para um técnico. Ainda estão abertas seis, sete ou oito vagas”, completou.

Tite não revelou quais jogadores estão confirmados e aqueles que ainda precisam conquistar a confiança do treinador para ganhar uma vaga na lista final. Ele, porém, fez elogios a jogadores como o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromel, ambos do Grêmio, além do meia Hernanes, do São Paulo, que ainda não figuraram na lista do treinador. “Quero ter essa pressão de receber perguntas sobre atletas que estão em alto nível”, disse o técnico.

A seleção brasileira, que no ano que vem fará amistosos preparatórios contra Rússia e Alemanha, está no grupo de Suíça, Sérvia e Costa Rica na Copa do Mundo de 2018.