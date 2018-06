LONDRES – O técnico Tite confirmou a volta de Neymar ao time titular da seleção brasileira no treino desta quinta-feira, em Londres. O atacante do Paris Saint-Germain entrará na vaga de Fernandinho no amistoso do próximo domingo, contra a Áustria, em Viena, às 11h (de Brasília).

Durante o aquecimento, que foi aberto à imprensa, Tite distribui os coletes aos titulares e definiu que Willian, destaque na vitória sobre a Croácia no último domingo, ganhou a disputa com Fernandinho. O time, portanto, será Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Willian, Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. A tendência é que este seja também o time da estreia na Copa do Mundo, dia 17 de junho, contra a Suiça, em Rostov.

Fred sente pancada; Renato volta

O meio-campista Fred teve de deixar o treino depois de dar boa arrancada e ser derrubado por Casemiro. O jogador recém-contratado pelo Manchester United tentou seguir no treino, mas sentiu muitas dores e teve de receber atendimento médico. A imprensa só pode acompanhar cerca de 20 minutos do treinamento.

Este foi o lance em que Fred foi tocado por Casemiro e se lesionou. Jogador do Manchester United teve de deixar o treino e ser atendido. pic.twitter.com/h8pHtVhv1O — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 7, 2018

A boa notícia para o treinador foi o retorno de Renato Augusto. O meia do Beijing Guoan não treinava havia uma semana com os colegas, por causa de uma inflamação no joelho, mas seu quadro evoluiu e o jogador conseguiu participar da parte final do treinamento com bola.