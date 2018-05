Tite escala time titular com Thiago Silva e sem Neymar

O técnico Tite surpreendeu os jornalistas nesta quinta-feira ao mandar ao campo de treinamento, separadamente, dois grupos de dez atletas de linha, definindo assim o time que começará a partida contra a Croácia, em amistoso no próximo domingo, em Liverpool, às 11h (de Brasília). Neymar, ainda se recuperando de lesão, não começará jogando, ao contrário de Thiago Silva, que ganhou a vaga do colega de PSG Marquinhos na zaga.

Os goleiros treinaram separadamente, mas a tendência é que Alisson seja mantido no time. O Brasil, portanto, entrará em campo no domingo com Alisson, Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus como titulares.

O meio-campista Renato Augusto sentiu dores no joelho esquerdo e não participará das atividades desta quinta e sexta-feira. Ele será avaliado pelo departamento médico e pode não viajar para a partida em Liverpool. O risco de corte, por enquanto, está descartado. Depois do jogo contra a Croácia, o Brasil faz mais um amistoso, diante da Áustria, dia 10, em Viena, e uma semana depois estreia na Copa do Mundo, contra a Suíça, em Rostov.

Quem sai para Neymar entrar?

Uma das principais dúvidas do treinador era sobre quem seria o companheiro de Miranda na zaga. Apesar de ter feito menos jogos que o concorrente sob o comando de Tite, o experiente Thiago Silva agradou o treinador nos últimos treinamentos e amistosos e ganhou a vaga de Marquinhos.

A grande questão agora passa a ser no meio-campo: quem deve sair para Neymar entrar durante a Copa do Mundo? Willian vem agradando o treinador e poderia ganhar a disputa com Fernandinho (ou Renato Augusto), deixando a equipe mais ofensiva. No treino desta quarta, o jogador do Chelsea foi posicionado bem aberto na direita, com Jesus centralizado e Coutinho na esquerda.