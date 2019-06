Tite defende Fernandinho e diz que vaias à seleção são ‘compreensíveis’

SALVADOR – O técnico Tite justificou suas escolhas – reprovadas pela torcida baiana – depois do empate em 0 a 0 diante da Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no segundo jogo dos times na Copa América. O técnico exaltou Fernandinho, alvo de vaias dos torcedores, e também o árbitro assistente de vídeo (VAR), que anulou dois gols do Brasil por impedimento de Firmino. “É justiça. Não tenho absolutamente nada a reclamar.”

O treinador disse não se importar com a implicância dos torcedores com Fernandinho, marcado pelas eliminações da seleção nas últimas duas Copas do Mundo. “Se (isso pesasse eu não o colocaria, o atleta tem de trabalhar dentro da pressão, eu acredito na virtude e na qualificação. Ele foi considerado da seleção da Premier League, eu não posso ficar com preconceito sobre isso. Casemiro estava com cartão amarelo e o Fernandinho tem um passe qualificado.”

Tite, que também foi alvo da ira dos torcedores baianos, disse aceitar a frustração geral. “Temos de compreender o torcedor, ele quer traduzir em gol, se estivesse lá eu iria querer também.”

A questão que mais incomodou o técnico foi sobre um suposto caso de nepotismo por ter contratado e “promovido” o filho Mateus Bachi, auxiliar da seleção desde 2016, que passou a ser seu “número 3” depois da saída de Sylvinho, novo técnico do Lyon.

“Eu tenho muito orgulho da capacidade que o Mateus tem, ele tem verdadeiras condições de estar onde está, esta é a minha avaliação”, disse. Depois, rebateu a uma comparação entre seu caso e o da família Magalhães na Bahia. “Sobre comparar, eu não tenho o devido conhecimento sobre política, Bahia…. O Mateus é campeão brasileiro pelo Corinthians comigo”.