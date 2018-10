Tite convoca seleção para amistosos com estreia de Allan, do Napoli

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os últimos amistosos de 2018, contra Uruguai e Camarões, nos dias 16 e 20 de novembro, na Inglaterra. A principal novidade foi o volante Allan, do Napoli, que também tinha a chance de integrar a seleção italiana.

O calendário voltou a pesar nas escolhas de Tite, pois os jogadores de clubes nacionais convocados perderiam certamente as partidas da 34ª e 35ª rodadas, e possivelmente da 36ª, disputada um dia depois do segundo amistoso. O treinador optou por chamar apenas o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, já que a equipe mineira não disputa o título nem rebaixamento e já está classificada para a Libertadores pela conquista da Copa do Brasil.

Outro destaque foi o retorno de Paulinho, do Guangzhou Evergrande, que não havia sido chamado nas duas convocações depois da Copa do Mundo. Como nas listas anteriores, Tite chamou um terceiro goleiro jovem para ganhar experiência: Gabriel Brazão, reserva do Cruzeiro.

Contra Camarões, no Stadium MK, nos arredores de Londres Tite enfrentará uma equipe africana pela primeira vez desde que assumiu a seleção brasileira, em junho de 2016. Quatro dias antes, fará o clássico sul-americano contra o Uruguai, no Emirates Stadium, em Londres.