Tite convoca seleção brasileira com destaques da Olimpíada

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, a lista de convocados da seleção brasileira para os três próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com muitas novidades. São seis atletas que conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além da volta de Daniel Alves e Richarlison, presença constante na seleção principal, Tite chamou Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha.

Rafinha, meia-atacante do Leeds United, da Inglaterra, é outra novidade da lista. Cinco jogadores que atuam no Brasil também foram chamados. Além dos já mencionados Guilherme Arana e Daniel Alves, também fazem parte da convocação o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol (ambos do Flamengo).

A agenda de compromissos da seleção inicia contra o Chile, no dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago. Depois, dois compromissos no país: a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, e o Peru, o dia 9, na Arena Pernambuco. O coordenador da seleção Juninho Paulista informou que a CBF tem a intenção de levar a partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias, na próxima data Fifa, para Manaus.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento. Em seis partidas disputadas, venceu todas. A rodada tripla colocará novamente a Argentina, algoz brasileiro na decisão da Copa América, no caminho. No último dia 10 de julho, liderados por Lionel Messi, surpreenderam ao vencer por 1 a 0 no Maracanã. Os rivais ocupam a segunda colocação, também invictos, com três vitórias e três empates.

Os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Bruno Guimarães (Lyon), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton)