Tite convoca Hugo, Andrea Pereira, Arthur, Paquetá e Pedro

O técnico Tite fez a primeira convocação da seleção brasileira, depois da sexta colocação no Mundial da Rússia, nesta sexta-feira. A seleção faz dois amistosos em setembro, contra Estados Unidos (dia 7) e El Salvador (dia 11), nos EUA. Há novidades no time, que deve iniciar sua renovação para o próximo ciclo, até a Copa do Catar, em 2022. A seleção disputará a Copa América, no Brasil, em 2019, e as Eliminatórias para voltar ao Mundial.

Edu Gaspar afirmou que clubes brasileiros não teriam mais do que um convocado e uma novidade, um jogador sub-20 no elenco, o goleiro Hugo Moura, do Flamengo

Os convocados

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Hugo (Flamengo)

Neto (Valencia-ESP)

DEFENSORES

Alex Sandro (Juventus)

Dedé (Cruzeiro)

Fabinho (Liverpool)

Fágner (Corinthians)

Felipe (Porto-POR)

Filipe Luis (Atlético de Madri-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (PSG-FRA)

MEIAS

Andreas Pereira (Manchester United-ING)

Arthur (Barcelona-ESP)

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fred (Manchester United-ING)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Renato Augusto (Beijing-CHN)

ATACANTES

Douglas Costa (Juventus-ITA)

Éverton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Neymar (PSG-FRA)

Pedro (Fluminense)

Willian (Chelsea-ING)