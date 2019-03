Tite convoca David Neres para o lugar de Vinícius Junior

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira, 8, o atacante David Neres, revelado pelo São Paulo e jogador do Ajax, para defender a seleção brasileira nos amistosos dos dias 23 e 26 de março, contra Panamá e República Checa, na Europa. Ele entra na vaga de Vinícius Junior, que se lesionou na última terça 5, em derrota do Real Madrid para o Ajax, por 4 a 1, que culminou na eliminação da equipe espanhola na Liga dos Campeões.

Vinícius Junior teve lesão confirmada no ligamento do tornozelo direito pelo Real Madrid. O médico Rodrigo Lasmar entrou em contato com o clube e confirmou a impossibilidade do atacante de 18 anos participar dos jogos.

David Neres marcou um dos gols do Ajax contra o Real Madrid no meio de semana. Com 22 anos recém-completados, o jogador estreou pelo time profissional do São Paulo em 2016 e, um ano depois, se transferiu para a Holanda. Começou no time B do Ajax e logo conseguiu espaço na equipe principal. Tem passagens pela seleção brasileira sub-20.

“São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação”, disse o coordenador da seleção brasileira, Edu Gaspar.