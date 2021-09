Tite convoca Artur, do Red Bull Bragantino, para a seleção brasileira

O técnico Tite convocou o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, para os dois próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2022. Com passagens pelas seleções sub-20 e sub-23, o jogador revelado pelo Palmeiras foi chamado pela primeira vez para a equipe principal. Após vencer o Chile por 1 a 0 nesta quinta-feira, 2, a equipe enfrentará a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo, e o Peru, o dia 9, na Arena Pernambuco, em Recife.

Com restrições devido as dificuldades impostas pela Premier League, além do Zenit, da Rússia, que vetaram os jogadores de atuarem pelo país, o técnico optou por um atleta que está em atividade no futebol brasileiro. Ele foi chamado após Malcom e Claudinho, que chegaram a treinar com o time, serem obrigados a retornar a São Petersburgo, contra a vontade da CBF.

Artur vive o seu melhor momento na carreira. Nesta temporada, participou de 42 partidas pela equipe de Bragança Paulista marcando dez gols e distribuindo dez assistências. Na anterior, fez 47 jogos e marcou quatro vezes. Em entrevista exclusiva a PLACAR, no último dia 27, o jogador falou dos planos de chegar a seleção. “Trabalho demais para isso, é um sonho de criança. Espero estar muito bem para ser lembrado e chegar mais perto a cada dia”.

Na ocasião, ele disse que acreditava ter características que poderiam agradar a Tite no futuro. “Está ficando muito difícil encontrar jogadores da minha característica, tenho percebido. E isso é o que mais gosto de fazer, jogo assim desde a base, desde as escolinhas. Mas posso jogar em outras posições, já fui meia e lateral-esquerdo, então sempre que puder, posso ajudar.”

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 21 pontos, 100% de aproveitamento em sete jogos, e pode garantir classificação antecipada caso vença Argentina e Peru.