Tite confirma Firmino titular e deve colocar Fernandinho na vaga de Arthur

O técnico Tite revelou, ainda que não de forma totalmente voluntária, a escalação da seleção brasileira que abrirá a Copa América diante da Bolívia nesta sexta-feira, 14. Na entrevista da véspera no Morumbi, em São Paulo, o treinador avisou que Roberto Firmino será titular e que Arthur, que se recupera de lesão, será desfalque. Neste momento, Tite não revelou quem seria seu substituto, mas nos fim dos 15 minutos de treino aberto à imprensa, deu a entender, pela distribuição de coletes, que a vaga será ocupada por Fernandinho.

“O Arthur não vai iniciar porque não fez nenhum treinamento mais forte. Seria uma irresponsabilidade usá-lo”, afirmou o treinador, que em seguida desconversou sobre quem seria o substituto. “Independente do nome, são jogadores com características diferentes, mas que dão uma liberdade maior de criação ao Coutinho e, às vezes aos laterais. Fernandinho é mais posicional e passador, Allan é “box-to-box e Arthur é mais articulador.”

No entanto, no momento em que os jornalistas já deixavam a tribuna de imprensa do Morumbi, deu o colete do time reserva a Allan. É pouco provável que a “entregada” seja um despiste, expediente nunca usado por Tite, que costuma revelar seus times na véspera desde que assumiu a seleção em 2016.

O auxiliar Cleber Xavier também encerrou o mistério sobre a camisa 9: “Será Firmino”. O atacante do Liverpool foi reserva de Gabriel Jesus no último amistoso contra Honduras, pois não estava 100% fisicamente na ocasião. Com isso, a escalação deve ser: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro, Fernandinho, Coutinho, David Neres, Richarlison e Roberto Firmino.

Desfalque no gol – O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, anunciou outra baixa além de Arthur: o goleiro Ederson sofreu uma lesão muscular e ficará de 5 a 7 dias em recuperação.

A CBF não cogitou cortar o atleta do Manchester City. Com isso, o reserva de Alisson diante da Bolívia será Cássio, do Corinthians.

Tite volta a apoiar Neymar

O treinador falou novamente sobre a ausência de Neymar, cortado por uma lesão no tornozelo, enquanto enfrenta denúncia de estupro. “Torço pela saúde e luz do Neymar, que ele possa se recuperar e a partir daí todas as coisas começam a se esclarecer. Mandei a ele uma mensagem ontem, parece que o tornozelo dele está se recuperando mais rápido do que se esperava.”

Tite disse que “não gostaria nunca de perder um 3 do mundo”, mas minimizou o peso de sua ausência dentro do vestiário. “Fala-se mais sobre Neymar aqui (na sala de imprensa) do que lá dentro.”