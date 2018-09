Tite começa a preparar novos jogadores para a Copa do Mundo de 2022

O ciclo para a Copa do Mundo de 2022 começa nesta semana para a seleção brasileira, com dois amistosos nos Estados Unidos, contra a seleção local, na sexta-feira, e El Salvador, dia 11. O técnico Tite vai usar essas partidas para dar experiência a novos atletas, como o goleiro Hugo (Flamengo), Andreas Pereira (Manchester United), Lucas Paquetá (Flamengo), Everton (Grêmio) e Richarlison (Everton). Na segunda-feira, Tite comandou o primeiro treinamento com a equipe.

“Jogadores com menos de 27 anos têm maior possibilidades de estarem na Copa”, disse Tite. “Quando se inicia uma nova etapa, é preciso acelerar esse processo, com trabalhos específicos na posição de cada um.”