Tite chama sete novos nomes para amistosos da seleção; Neymar é convocado

O técnico da seleção brasileira convocou nesta sexta-feira os 23 atletas que farão parte da equipe nos amistosos contra Colômbia e Peru, nos próximos dias 6 e 10 de setembro. Embora houvesse uma grande expectativa sobre as novidades da lista, Tite chamou apenas sete jogadores que não estiveram na campanha vencedora da Copa América. Além disso, foram relacionados apenas três atletas que nunca haviam vestido a camisa do Brasil (Ivan, Samir e Bruno Henrique).

Quem parece ter presença cativa na equipe do treinador gaúcho é Neymar. Mesmo estando afastado do elenco do Paris Saint-Germain até que defina seu futuro, o camisa 10 foi lembrado por Tite nesta convocação. O técnico telefonou para o jogador antes de confirmá-lo na lista, bem como o novo coordenador de seleções, o ex-jogador Juninho Paulista, conversou com Leonardo, dirigente do PSG.

“Quando é sobre seleção eu me permito conversar, pois conversamos sobre o lado técnico e emocional. Ele (Neymar) tem autonomia de escolher seus caminhos, tem que estar feliz. Torço para que ele escolha o melhor caminho”, disse Tite. Ele também revelou que o atacante só não está participando de trabalhos táticos finais com o clube francês pois está aguardando a definição de seu futuro.

Sobre a comissão técnica, que sofreu baixas recentes com a saída de Edu Gaspar, Fernando Lázaro e Sylvinho, o novo coordenador de seleções revelou algumas novidades. Juninho anunciou a contratação de Bruno Baquete, que trabalhava no Athletico Paranaense, para o núcleo de análise de desempenho, além da volta da figura do auxiliar técnico pontual (que pode ser substituído por um profissional de tempo integral). “Eu mesmo fui um dos auxiliares pontuais, uma ideia criada pelo Gilmar Rinaldi. É bom trazer alguém de fora, com uma visão diferente. Nessa convocação será o César Sampaio, jogador com três gols em Copas do Mundo.”

Confira a lista abaixo:

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Alex Sandro (Juventus)

Dani Alves (São Paulo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Santos)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Samir (Udinese)

Meias

Allan (Nápoli)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes

Bruno Henrique (Flamengo)

David Neres (Ajax)

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Vinícius Júnior (Real Madrid)