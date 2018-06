VIENA – O técnico Tite tenta evitar qualquer clima de euforia, mas admitiu ter ficado “orgulhoso” com o desempenho da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, em Viena, na tarde deste domingo. O treinador gaúcho ressaltou a qualidade do ataque formado por Willian, Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, mas não quis cravar que essa formação iniciará o Mundial da Rússia, no próximo domingo, contra a Suíça, em Rostov.

“Eu respondo na quinta ou sexta-feira o time da Copa. Agora eu estou na adrenalina e não tenho como praxe adiantar o time”, despistou, antes de sinalizar que o quarteto será mantido. “Mas é claro que, na medida em que se apresenta bem, vai se confirmando”, afirmou ainda no estádio Ernst Happel.

Na véspera, Tite havia definido a partida como “complicada emocionalmente”, por ocorrer uma semana antes da Copa. E ficou positivamente surpreso com a postura do time em Viena. “Fiquei muito feliz e me sinto extremamente orgulhoso com o nível de concentração, com a competitividade leal. Eles se concentraram em jogar. Essa equipe está amadurecendo. Teve um bom desempenho em um jogo de contato.”

Em mais uma pista de que o time será mantido, Tite afirmou que o Brasil busca uma forma de jogar, independentemente do adversário. “Vamos começar a pensar agora na Suíça. Temos uma forma de jogar. Não mudamos nosso jeito de jogar se enfrentarmos a Alemanha. Tentamos repetir o padrão.” A seleção viaja nesta noite para Sochi, no sul da Rússia, que será seu quartel-general na primeira fase da Copa.