Tite seguirá no comando da seleção brasileira. Após algumas semanas de descanso com a família, o treinador gaúcho tomou a decisão de permanecer no cargo até a Copa de 2022 e viajou para o Rio de Janeiro, onde selará o acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda nesta quarta-feira.

A avaliação dos cartolas, e também de Tite e da comissão, é de que o trabalho foi bem feito nos últimos dois anos, apesar da decepcionante eliminação para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo, e deveria ter sequência nos próximos quatro anos.

Ainda na Rússia, o diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, já eleito presidente da entidade para o quadriênio que se iniciará em abril de 2019, ofereceu a renovação de contrato, mas Tite pediu um tempo para refletir. A tendência é que toda a comissão técnica seja mantida. O anúncio oficial deve ocorrer esta tarde.