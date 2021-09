Tira-teima, Z4, tabu… o que está em jogo em Ponte Preta x Guarani

Com mais de 100 anos de história, o confronto entre Ponte Preta e Guarani é um dos mais tradicionais e representativos do futebol fora do eixo, além de ser o clássico mais antigo do estado de São Paulo. Em tempos gloriosos, as equipes costumavam se cruzar na primeira divisão do Brasileirão (o Bugre jogou duas finais e foi campeão em 1978). A realidade hoje é diferente, mas o Dérbi Campineiro não perdeu o seu charme e é a principal atração da 24ª rodada da Série B nesta sexta-feira, 17, no Moisés Lucarelli.

O jogo carrega uma série de atrativos: o clube bugrino pode continuar na briga pelo acesso à elite e quebrar um longo tabu na casa do adversário, enquanto a Macaca precisa dos pontos para se afastar do Z4. A bola rola a partir das 21h30, com transmissão do SporTV e do Premiere.

O clássico foi disputado 200 vezes na história e tem números extremamente equilibrados: 68 vitórias do Guarani, 66 da Ponte Preta, 65 empates e um placar desconhecido, justamente no primeiro encontro entre as equipes, em 1912. Em 2021, os rivais já se encontraram três vezes, com uma vitória para cada e um empate.

Mesmo sem grandes freguesias históricas no confronto, o retrospecto recente é favorável aos alvinegros. Sem perder um Dérbi no Moisés Lucarelli desde 2009, a Ponte acumula quatro vitórias consecutivas atuando em casa contra o maior rival. O Guarani, no entanto, vem em melhor fase na competição e terá a volta de Régis, artilheiro e maior assistente do time na Série B. Do lado da Macaca, há duvida sobre a presença de Moisés, atacante artilheiro da Ponte na temporada.

O Guarani é o quinto colocado da Série B, com 37 pontos, quatro a menos que o CRB, quarto colocado e, portanto, dentro da zona de acesso à elite. O Coritiba é o líder com 45 pontos, seguido por Goiás (42) e Botafogo (41). A Ponte Preta, por sua vez, é a 16ª, com 25 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Vasco (10º) e Cruzeiro (12º) ocupam o meio da tabela.

Assine Star+ | Os melhores torneios do mundo ao vivo, séries originais e jogos exclusivos da ESPN!