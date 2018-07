O volante francês N’Golo Kanté foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2018, e seu desempenho foi coroado com o título de campeão mundial. Após a vitória por 4 a 2 contra a Croácia, Kanté estava com vergonha de pedir a taça para tirar uma foto com ela e o volante Steven N’Zonzi interveio, pedindo e entregando a troféu para o jogador do Chelsea.

Here you can see the scenario play-out quite clearly. pic.twitter.com/AWegSYJ1q6 — Get French Football News (@GFFN) July 16, 2018

Recusado em várias equipes quando mais novo porque tem apenas 1,68 metro de altura, nos últimos cinco anos, Kanté teve uma trajetória incrível. Saindo da segunda divisão com o Caen em 2014, ele conquistou um título inesperado do Campeonato Inglês com o Leicester em 2016, foi bicampeão inglês com o Chelsea em 2017 e venceu a Copa do Mundo com a França, sendo destaque em todas as conquistas.

Segundo o jornal francês Le Parisien, Kanté jogou a final da Copa tendo que enfrentar problemas estomacais. O volante, de 27 anos, é um dos mais queridos pelos jogadores da França e, diferentemente de Paul Pogba, seu companheiro de posição, ele é extremamente tímido. Destaque, Kanté até recebeu uma música de seus jogadores. “N’Golo Kanté, ele é baixinho, ele é bonito, é o homem que parou Messi, mas rouba no carteado, N’Golo Kanté!”, cantavam os franceses durante a comemoração do título.