Time uruguaio é punido após dirigente chutar galinha em campo

Uma atitude bizarra de Gastón Alegari, gerente de futebol do Fénix, causou punição ao clube do Uruguai. O dirigente chutou uma galinha que sua própria torcida jogou em campo na derrota para o Racing, por 1 a 0, pelo Campeonato Uruguaio no último domingo. Diante da repercussão negativa do ocorrida, a Federação Uruguaia (AUF) anunciou nesta quarta-feira que puniu o Fénix com perda de mando de campo em sua próxima partida.

A torcida local soltou galinhas pintadas de verde, representando o uniforme do Racing, para provocar o clube rival, minutos antes do início da partida. O gesto irritou Alegari, que tirou uma das aves do gramado com um chute.

A ONG Animales Sin Hogar, que defende os animais no Uruguai, divulgou um comunicado oficial criticando o dirigente. “Há pobreza de critério no senhor Gastón Alegari, que não conseguiu controlar sua ira em frente à dezenas de pessoas, sem se importar com nada e fazendo uma barbárie”, escreveu a ONG, que também criticou a estrutura do clube, os torcedores por “mal tratos animais” e pediu sanções à Federação Uruguaia.