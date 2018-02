Time alemão oferece tatuagem com ingresso vitalício a torcedor

O clube alemão Hertha Berlim inovou na relação com seus torcedores e criou uma promoção que dará ingresso vitalício, em forma de tatuagem, ao vencedor. O clube pediu um vídeo, uma foto ou outra ideia criativa até o dia 8 de fevereiro com o torcedor falando por que merece ter entradas para os jogos do clube para toda vida.

A tatuagem será feita no braço com a bandeira do clube e um QR Code que dará direito a ingressos em todas as partidas do clube pelo Campeonato Alemão no estádio Olímpico de Berlim.