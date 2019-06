Time do Liverpool é recebido com festa após conquista da Liga dos Campeões

zoom_out_map 1 /8 Campeões europeus chegam à cidade inglesa e desfilam em carro aberto para festejar com a torcida a conquista do troféu pela sexta vez - 02/062019 (Craig Brough/Reuters)

Se milhares de torcedores do Liverpool invadiram as ruas de Madri para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa, havia uma multidão muito maior no retorno do time inglês a sua cidade, neste domingo pela manhã, com a taça de campeão europeu nas mãos. Após a vitória por 2 a 0 frente ao Tottenham, o Liverpool conquistou sua sexta “Orelhuda”, como é carinhosamente chamado o troféu dado ao ganhador da Champions.

“A gente esperou muito por esse título. Com todo respeito ao Tottenham, essa nossa geração merecia marcar história por tudo que fez nos últimos anos. Batemos na trave na temporada passada e, agora, fizemos esse golaço levantando a orelhuda. A Premier League escapou por apenas um ponto e não poderíamos deixar a Champions escapar de novo. Estou feliz demais”, disse Firmino por meio de sua assessoria de imprensa.

O atacante brasileiro ainda exibia os cabelos vermelhos, pintados logo depois da partida. A delegação participou de um desfile em carro aberto com o troféu pelas ruas de Liverpool. Em uma foto, colocada nas redes sociais do clube, todos os jogadores se posicionaram na escada do avião com as medalhas conquistadas pelo título europeu e o técnico alemão Jürgen Klopp, ao lado do capitão Jordan Henderson, ostentava o troféu.

Os outros títulos do Liverpool foram conquistados em 1977, 1978, 1981 e 1984, e deixam o clube atrás apenas do Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, com 13 conquistas, e do Milan, que levou a melhor sete vezes. O ônibus aberto que transportava a delegação em meio à multidão vermelha tinha a seguinte mensagem estampada em sua lateral: “Campeões da Europa”.

(com Estadão Conteúdo)