O Manchester United segue em má fase e nesta terça-feira foi eliminado em sua estreia na Copa da Liga Inglesa pelo Derby County, da segunda divisão. As equipes empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar e o time comandado pelo técnico e ex-jogador Frank Lampard, ídolo do Chelsea, venceu a disputa de pênaltis por 8 a 7.

O United marcou primeiro com o meia espanhol Juan Mata, mas sofreu a virada com gols dos atacantes ingleses Harry Wilson e Jack Marriott. Nos 50 minutos do segundo tempo, o meia belga Marouane Fellaini anotou o gol de empate e levou a partida para os pênaltis. Após sete cobranças convertidas, o zagueiro inglês Phil Jones perdeu o pênalti e o Derby County avançou.

Treinado por José Mourinho no Chelsea quando ainda era jogador, o inglês Frank Lampard faz sua primeira temporada como técnico e já soma 7 vitórias em 12 partidas – a maior delas nesta terça – sob comando do Derby County. Na segunda divisão, o clube de Lampard ocupa a sexta colocação. Na próxima fase, o Derby enfrentará o vencedor da partida entre Nottingham Forest e Stoke City.