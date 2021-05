Time de Ronaldo Fenômeno é rebaixado no Campeonato Espanhol

O Real Valladolid está oficialmente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O clube que pertence e é presidido pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno perdeu de virada por 2 a 1 para o Atlético de Madri, pela última rodada da primeira divisão nacional, em casa, terminou em 19º lugar, com 31 pontos, e voltará a disputar a segundona depois de três temporadas na elite.

Ao longo da última semana, o ex-jogador, que adquiriu a maioria das ações do clube espanhol em 2018, foi alvo de duras críticas da Federação de Peñas do Real Valladolid, uma organização que reúne as torcidas do clube. Em comunicado, eles solicitaram uma reunião com Ronaldo para entender as intenções com a equipe a curto prazo e reclamaram da “falta de comunicação e de explicações por parte da diretoria e da comissão técnica”.

Desde que passou a contar com o brasileiro como sócio majoritário, o Valladolid sempre figurou na parte de baixo da tabela. Na primeira temporada, em 2018/19, o clube terminou na 16ª colocação. Na seguinte, em 2019/20, a equipe sofreu menos e acabou em 13º, inclusive com Ronaldo presenteando os jogadores com iPhones e passagens de avião. Na atual, o time não evitou a queda no Espanhol.