Time de Pato na China faz proposta milionária por Iniesta

O ídolo do futebol espanhol Andrés Iniesta tem um raríssimo contrato vitalício com o Barcelona, mas pode deixar o único clube que defendeu, seduzido pela fortuna chinesa. Segundo informações do diário catalão Sport, o meio-campista de 33 anos recebeu uma proposta “realmente tentadora” do Tianjin Quajian, clube que conta com o brasileiro Alexandre Pato.

Ainda segundo o diário, dirigentes do Tianjin Quajian foram à Espanha e ofereceram a Iniesta um salário anual de 35 milhões de euros (140 milhões de reais, na cotação atual), livre de impostos. O jogador estaria em dúvida, pois recuperou seu espaço no time, apesar da chegada de Philippe Coutinho, e se sente bem fisicamente para atuar mais alguns anos na elite do futebol.

A proposta para Iniesta é para o segundo semestre e o jogador deverá definir seu futuro apenas depois da Copa do Mundo da Rússia. Recentemente, o clube perdeu o argentino Javier Mascherano para o Hebei Fortune, também da China.

Autor do gol que deu à Espanha seu único título mundial, em 2010, Iniesta é o segundo jogador com mais partidas na história do Barcelona (657 jogos). Estreou pelo clube em 2002 e ganhou todos os títulos possíveis, incluindo quatro Ligas dos Campeões e oito ligas espanholas.