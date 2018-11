Time de Hulk e Oscar encerra hegemonia do Guangzhou na China

O Shanghai SIPG, clube defendido pelos brasileiros Hulk, Oscar e Elkeson, faturou nesta quarta-feira o título do Campeonato Chinês com uma rodada de antecedência. A equipe derrotou o Beijing Renhe por 2 a 1, em casa, e encerrou a hegemonia do heptacampeão Guangzhou Evergrande.

O resultado desta quarta levou clube de Xangai a 68 pontos, oito à frente do Guangzhou, vencedor das sete últimas edições do torneio nacional, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Chongqing Lifan também nesta quarta, fora de casa. O Guangzhou, de Paulinho, Anderson Talisca, Alan e Ricardo Goulart, estacionou na vice-liderança, com 60 pontos, e não tem mais como alcançar o líder Shangai SIPG.

O destaque individual do Campeonato Chinês foi o atacante maranhense Elkeson, que se tornou o primeiro jogador a ser campeão da competição por dois times diferentes e chegou ao quarto título chinês de sua carreira. Elkeson levantou o troféu nacional em 2013, 2014 e 2015 pelo Guangzhou Evergrande.

(Com Estadão Conteúdo)