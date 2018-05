Time chinês quer comprar vinho para contratar Iniesta

O Chongqing Dangdai Lifan, da primeira divisão do Campeonato Chinês, ofereceu salário de mais de 330 milhões de reais por três anos a Andrés Iniesta, do Barcelona. Além do dinheiro, segundo o jornal El Mundo, da Espanha, o clube também quer comprar até seis milhões de garrafas de vinho d produção do jogador, negócio de quase 130 milhões de reais.

Iniesta anunciou na semana passada que encerrará o ciclo de 22 anos no Barcelona ao final desta temporada, mas não divulgou seu próximo clube. De acordo com o jornal espanhol Marca, ir para a China faz parte de um plano do jogador para expandir a Bodega Iniesta, fundada em 2010.