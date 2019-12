Thuler, do Flamengo, chama o atacante Lincoln de ‘macaco’ em vídeo

O zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo, chamou o atacante Lincoln, seu companheiro no clube carioca, de “macaco” em uma ligação em vídeo na internet neste domingo, 29. Em seguida, Thuler se desculpou e disse que havia feito uma brincadeira com o amigo.

O episódio aconteceu em uma ligação entre Lincoln e o volante Vinícius Souza, também do Flamengo, que passa férias com Matheus Thuler no Rio Grande do Norte.

Ao ouvir de Vinícius que ele estava falando com o atacante rubro-negro ao celular, Thuler olhou para a câmera e chamou Lincoln de “macaco”. Em seguida, após ser repreendido pelo meio-campista, o zagueiro disse sorrindo ao companheiro de clube: “e aí, preto”. A transmissão foi encerrada em seguida.

Em meio às críticas pelas declarações, Thuler publicou em seus perfis nas redes sociais uma foto ao lado de Lincoln, afirmou que se tratava de uma “brincadeira” e pediu desculpas.

“Te amo, irmão! Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier. Peço sinceras desculpas a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão @lincoln9”, escreveu o zagueiro.

Em seguida, o próprio Lincoln publicou nas redes sociais que ele e Thuler convivem “há muitos anos” e têm intimidade. “Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo Thuleia”, postou o atacante.