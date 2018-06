1. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 1/49 Torcedores lamentam o empate entre Brasil e Suíça, em partida válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

2. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 2/49 O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, estoura balão inflável durante partida contra a Suíça - 17/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

3. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 3/49 Neymar durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

4. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 4/49 Philippe Coutinho durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

5. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 5/49 Torcedores lamentam o empate entre Brasil e Suíça, em partida válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Sergio Moraes/Reuters)

6. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 6/49 Torcedores lamentam o empate entre Brasil e Suíça, em partida válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

7. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 7/49 Marcelo lamenta após Seleção Brasileira empatar com a Suíça em 1 a 1, na Arena Rostov, em partida válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Lars Baron - FIFA/Getty Images)

8. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 8/49 Marcelo lamenta após Seleção Brasileira empatar com a Suíça em 1 a 1, na Arena Rostov, em partida válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

9. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 9/49 Neymar é visto caído após receber falta, durante partida entre Brasil e Suíça, na Arena Rostov - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

10. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 10/49 O técnico da Suíça, Vladimir Petkovic, orienta o jogador Blerim Dzemaili, durante partida contra o Brasil, válida pelo grupo E da Copa do Mundo, na Arena Rostov - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

11. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 11/49 Steven Zuber comemora após marcar gol para a Suíça, durante partida contra o Brasil, válida pelo grupo E da Copa do Mundo da Rússia, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

12. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 12/49 Steven Zuber da Suíça marca seu primeiro gol em partida contra o Brasil na Arena Rostov - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

13. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 13/49 Willian durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo da Rússia, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (André Mourão/Mowa Press)

14. Copa do Mundo - Brasil x Suíça - Vale do Anhangabaú zoom_out_map 14/49 Torcedores marcam presença no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo (SP), durante a partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Henrique Barreto/Futura Press/Folhapress)

15. Copa do Mundo - Brasil x Rússia zoom_out_map 15/49 Gabriel Jesus (centro),durante a partida entre Brasil e Suíça, realizada na Arena Rostov, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Pedro Martins/Mowa Press)

16. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 16/49 Thiago Silva durante jogada contra Damir Sagolj da Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

17. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 17/49 O técnico da Seleção Brasileira, Tite, durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Michael Regan - FIFA/Getty Images)

18. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 18/49 O jogador Neymar (centro), durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

zoom_out_map 19/49 O técnico da Seleção Brasileira, Tite, durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

20. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 20/49 Philippe Coutinho comemora após marcar gol durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Joe Klamar/AFP)

21. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 21/49 Philippe Coutinho marca seu primeiro gol em partida contra a Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

22. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 22/49 Philippe Coutinho comemora após marcar gol durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

23. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 23/49 Philippe Coutinho comemora após marcar gol durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

24. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 24/49 Philippe Coutinho comemora após marcar gol durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

25. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 25/49 Philippe Coutinho comemora após marcar gol durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

26. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 26/49 Gabriel Jesus disputa a bola com Ricardo Rodriguez da Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

27. Copa do Mundo - Brasil x Suíca zoom_out_map 27/49 Neymar disputa bola com Valon Behrami, durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo, realizada na Arena Rostov - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

28. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 28/49 Valon Behrami e Philippe Coutinho disputam bola durante partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo da Rússia, na Arena Rostov - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

29. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 29/49 Gabriel Jesus corre para dominar bola durante marcação de Manuel Akanji, Stephan Lichtsteiner e Fabian Schar da Suíça - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

30. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 30/49 Seleção Brasileira perfilada durante a execução do Hino Nacional, antes de partida contra a Suíça - 17/06/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

31. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 31/49 Seleção brasileira posa para registro antes de partida contra a Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Buda Mendes/Getty Images)

32. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 32/49 Brasil e Suíça se alinham antes de partida na Arena Rostov - 17/06/2018 (Jason Cairnduff/Reuters)

33. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 33/49 Brasil entrando em campo para disputa contra a Suíça na Arena Rostov - 17/06/18 (Laurence Griffiths/Getty Images)

34. Copa do Mundo - Brasil vs Suiça zoom_out_map 34/49 Neymar Jr. se aquece para partida contra a Suíça na Arena Rostov - 17/06/2018 (Andre Mourao/Mowa Press)

35. Copa do Mundo - Brasil x Suíça - Neymar zoom_out_map 35/49 Neymar durante aquecimento na Arena Rostov, antes da partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo da Rússia - 17/06/2018 (Darren Staples/Reuters)

36. Copa do Mundo - Brasil vs Suíça zoom_out_map 36/49 Torcedores brasileiros vestem máscara do Gabriel Jesus em primeira partida do Brasil pela Copa do Mundo - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

37. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 37/49 Torcedores chegam na Arena Rostov para acompanhar a partida entre Brasil e Suíça - 17/06/2018 (Khaled Desouki/AFP)

38. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 38/49 Torcedores comparecem na Arena Rostov, para acompanhar partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Darren Staples/Reuters)

39. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 39/49 Torcedores comparecem na Arena Rostov, para acompanhar partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Marko Djurica/Reuters)

40. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 40/49 Torcedores chegam na Arena Rostov para acompanhar a partida entre Brasil e Suíça - 17/06/2018 (Khaled Desouki/AFP)

41. Copa do Mundo - Brasil vs Suíça zoom_out_map 41/49 Torcedores brasileiros festejam enquanto aguardam partida contra a Suíça - 17/06/2018 (Buda Mendes/Getty Images)

42. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 42/49 Torcedores chegam na Arena Rostov para o jogo entre Brasil e Suíça - 17/06/2018 (Khaled Desouki/AFP)

43. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 43/49 Torcedora suíça posa para foto antes de partida contra o Brasil, na Arena Rostov- 17/06/2018 (Pascal Guyot/AFP)

44. Copa do Mundo - Brasil vs Suíça zoom_out_map 44/49 Criança torce para o Brasil em partida contra a Suíça na Copa do Mundo - 17/06/2018 (Kevin C. Cox/Getty Images)

45. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 45/49 Torcedores comparecem na Arena Rostov, para acompanhar partida entre Brasil e Suíça, válida pelo grupo E da Copa do Mundo - 17/06/2018 (Buda Mendes/Getty Images)

46. Copa do Mundo - Brasil vs Suíça zoom_out_map 46/49 Torcedores do Brasil e Suíça festejam juntos em arquibancada da Arena Rostov - 17/06/2018 (Michael Regan/FIFA/Getty Images)

47. Copa do Mundo - Brasil x Suíça zoom_out_map 47/49 Torcedores chegam na Arena Rostov para acompanhar a partida entre Brasil e Suíça - 17/06/2018 (Khaled Desouki/AFP)

48. Técnico Tite e seleção brasileira chega ao estádio Rostov zoom_out_map 48/49 Técnico Tite e seleção brasileira chega ao estádio Rostov - 17/06/2018 (Lucas Figueiredo/CBF)