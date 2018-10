Thiago Neves se desculpa com atleticanos e corintianos por provocações

O meia Thiago Neves, do Cruzeiro, pediu desculpas a torcedores do Atlético Mineiro e do Corinthians pelas provocações que fez depois de vencer o clube paulista por 2 a 1, em Itaquera, e conquistar o título da Copa do Brasil. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o jogador ressaltou que, ‘no calor da comemoração’, acabou exagerando.

“Peço desculpas aos torcedores do Atlético-MG, porque posso ter exagerado um pouco. Durante a comemoração, vi várias mensagens que não foram legais, me provocando. No calor da comemoração, acabei exagerando. Respeito demais o Atlético e essa rivalidade com o Cruzeiro”, declarou o meia.

No mesmo vídeo, Thiago Neves também explicou aos torcedores do Corinthians que as provocações não foram direcionadas a eles e ressaltou que ‘respeita demais’ o clube paulista. Durante a comemoração do título, Thiago Neves publicou vários vídeos nas redes sociais pedindo, com ironia, para a “galinhada” parar de chorar. O termo é usado pejorativamente tanto por rivais do Atlético (cujo mascote é um galo) quanto do Corinthians (cuja maior torcida organizada é a Gaviões da Fiel).