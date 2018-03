Thiago Motta crê em classificação do PSG: “Fazer 2×0 é possível”

O volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta se negou a jogar a toalha e disse neste domingo que sua equipe, o Paris Saint-Germain, ainda tem chances de eliminar o Real Madrid na próxima terça-feira e se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

“Sabemos que vamos jogar contra uma grande equipe, mas tudo dependerá da forma como vamos encarar o confronto. Acredito que temos elenco para vencer, com todo o respeito ao adversário. Perdemos por 3 a 1 na Espanha, mas fazer 2×0 no Real é possível”, declarou Thiago Motta ao site oficial do PSG.

O atleta da seleção italiana se mostrou convencido de que o time parisiense está no mesmo nível dos grandes do continente e preparado para buscar a classificação apesar do desfalque de Neymar, que no sábado passou por cirurgia devido a uma fissura no quinto metatarso do pé direito.

“Todos conhecemos a qualidade de Neymar. Estamos tristes por ele, mas vamos nos preparar bem. A Liga dos Campeões sempre é diferente, teremos que fazer um grande jogo”, destacou.

“É preciso encarar o jogo com a convicção que podemos nos classificar. Temos que sentir essa convicção no gramado e na arquibancada. Se nós a sentirmos, isso será passado para os torcedores, e poderemos ter uma atmosfera maravilhosa”, completou.

(com Agência EFE)